Небе почему 2 буква пишется е

Русский язык
Небе почему 2 буква пишется е
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небе Падеж дательный Во 2 скл Д.п всегда Е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Столбиком 5915:84 побыстрее помогите
Ответить
История
Как промышленая революция появилась в области транспортных перевозок?
Ответить
Английский язык
Английский язык!!!!Помогите пожалуйста!!!!3 класс!!
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите 3 тапсырма !!!
Ответить
Русский язык
Предложения про слово завтра и разобрать это-же предложения по члену
Ответить