Небольшое сочинение на тему природные явления своими словами (то есть не книжными и неумными)

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Небольшое сочинение на тему природные явления своими словами (то есть не книжными и неумными)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные явления, могут быть прекрасными ,как перемена времени года . когда ты можешь вдыхать аромат цветов и наслаждаться теплым морем. Или наблюдать за снегопадом.  Так и ужасными,а порою даже страшными. это природные катоклизмы. Как говорится у природы нет плохой погоды. А наша задача ее сохранить и заботится о ней. 
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