Небольшой юмористический с буквами о ё после щипящих
Русский язык
Небольшой юмористический с буквами о ё после щипящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький лягушонок пошел покупать тушёнку. По пути он встретил мышонка, галчонка и ещё много кого. Лягушонок забыл про тушёнку и принес домой сгущёнку)
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