Ау помогите что такое конкретная и не конкретная характеристика

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Ау помогите что такое конкретная и не конкретная характеристика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конкретная характеристика это когда рассказывают в точности, что и как. А не конкретная это что-то не совсем главное,а основное.
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