Сравните круглых плоских и кольчатых червей

Биология
Сравните круглых плоских и кольчатых червей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У плоский нет (анального отверстия) у круглых есть плоские теле плоской круглые тело круглое
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