Неизменяемые имена существительные,какие,помогите пожалуйста..

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Неизменяемые имена существительные,какие,помогите пожалуйста..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизменяемые имена существительные те, которые не склоняются. Например: кенгуру, шимпанзе, кафе, шоссе,  авеню, кольраби, пенальти. Можно привести еще большое количество примеров.
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