Неизменяемые имена существительные,какие,помогите пожалуйста..
Русский язык
Неизменяемые имена существительные,какие,помогите пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизменяемые имена существительные те, которые не склоняются. Например: кенгуру, шимпанзе, кафе, шоссе, авеню, кольраби, пенальти. Можно привести еще большое количество примеров.
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