Некоторый объект движется со скоростью 0.8с, где с-скорость света. Во сколько раз сократится его размер в направлении движения?

Физика

Некоторый объект движется со скоростью 0.8с, где с-скорость света. Во сколько раз сократится его размер в направлении движения?

Автор: Гость