Нераспостраненное преложение со словом обморожение

Русский язык
Нераспостраненное преложение со словом обморожение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обморожение началось. И ничего больше не надо,  так как в нераспространенном предложении только грамматическая основа(подлежащее и сказуемое)
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