Нераспостраненное преложение со словом обморожение
Русский язык
Нераспостраненное преложение со словом обморожение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обморожение началось. И ничего больше не надо, так как в нераспространенном предложении только грамматическая основа(подлежащее и сказуемое)
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