Номер 1132, пожалуйста, только не просто ответ, а с решением, умоляю, срочно!!!
Математика
Номер 1132, пожалуйста, только не просто ответ, а с решением, умоляю, срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-6*(-6)=36 -1/7*(-1/7)=1/49 0,3*0,3=0,9 -0,7*(-0,7)=4,9 -1 2/3*(-1 2/3)=2 7/9 2 1/4*2 1/4=5 1/16 б)-3в3=-27 -3/5в3=-27/125 0,1в3=0,1 -0,1в3=-0,1 -1 1/2в3=-3 3/8 1 1/3в3=2 10/27
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