С помощью чего пашет Лев Николаевичь ТОЛСТОЙ?а)мотыга Б )СЕРП в)соха г)коса
Литература
С помощью чего пашет Лев Николаевичь ТОЛСТОЙ?а)мотыга Б )СЕРП в)соха г)коса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может Б ? Не знаюююю...
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