ПОЛЕ какое склонение и падеж? ^^

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ПОЛЕ какое склонение и падеж? ^^
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Гость:
Поле -И.п., ср.род,2-е скл.
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