Представьте что в озере начали гибнуть растения и животные .какие причины могли э??о вызвать?что произойдет с животными?
Окружающий мир
Представьте что в озере начали гибнуть растения и животные .какие причины могли э??о вызвать?что произойдет с животными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно причина была в том что были какие то сильные выбросы в воду а растение это еда для многих животных и может случится что некоторые виды животных полность погибнут
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