Расстояние между городами 980 км. Первые 4 ч поезд шёл со средней скоростью 80 км/ч. С ??акой средней скоростью поезд прошёл оставшийся путь, если он затратил на него 6 ч?
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Расстояние между городами 980 км. Первые 4 ч поезд шёл со средней скоростью 80 км/ч. С ??акой средней скоростью поезд прошёл оставшийся путь, если он затратил на него 6 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80*4=320км-поезд прошёл за первые 4 часа2)980-320=660км- осталось пройти3)660:6=110км\ч-скорость на оставшейся путь
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