Расстояние между городами 980 км. Первые 4 ч поезд шёл со средней скоростью 80 км/ч. С ??акой средней скоростью поезд прошёл оставшийся путь, если он затратил на него 6 ч?

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Расстояние между городами 980 км. Первые 4 ч поезд шёл со средней скоростью 80 км/ч. С ??акой средней скоростью поезд прошёл оставшийся путь, если он затратил на него 6 ч?

Автор: Гость