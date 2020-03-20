Решить уровнение с дробями (3/7+4/7)-(7/20-3/20)
Математика
Решить уровнение с дробями (3/7+4/7)-(7/20-3/20)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/7+4/7=7/7=1 2)7/20-3/20=4/20 3)1-4/20=20/20-4/20=16/20=4/5
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