Номер 195 помошитееее

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Наука о языке-лингвистика; Часть слова перед корнем - приставка; Слова,одинаковые по звучанию,разные по значению- омонимы; Сочетание предложений,связанных по смыслу и грамматически - текст; Второстепенный член предложения,который отвечает на вопрос какой? - определение; Мельчайшая единица речи - звук или буква; Несовпадение звука с буквой-орфограмма; Звук,который образуется при помощи голоса - гласный; Слова,употребляемые всеми носителями языка - общеупотребительные..