Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.

Литература

Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.

Автор: Гость