Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.
Литература
Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воды,водоемах,водное- корень ВОД
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