Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.

Литература
Выдели корень в однокоренных словах. с помощью плотин бобры поднимают уровень воды в водоёмах. глубина запруженного местечка такая, что водное пространство зимой не промерзает до дна.
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Автор: Гость
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Гость:
Воды,водоемах,водное- корень ВОД
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