Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего ягодных кустов посадили на дачном участке? Это мы решили:) С-8кг М-? в 3 раза g...
Математика
Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего ягодных кустов посадили на дачном участке? Это мы решили:) С-8кг М-? в 3 раза gt; 1)8*3=24(яг) 2)8+24=32(яг) Ответ: 32 яг. всего Следующее задание: Составь и запиши к задаче обратную, в которой был бы задан вопрос: Во сколько раз кустов малины посажено больше, чем кустов смородины? Реши новую задачу. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смородины-8кг Малины-?кг,в з больше всего-? 1)8*3=24(м.) 2)24+8=32(кг.яг.) Ответ:всего 32 килограмма ягод.
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