Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего ягодных кустов посадили на дачном участке? Это мы решили:) С-8кг М-? в 3 раза g...

Математика

Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего ягодных кустов посадили на дачном участке? Это мы решили:) С-8кг М-? в 3 раза gt; 1)8*3=24(яг) 2)8+24=32(яг) Ответ: 32 яг. всего Следующее задание: Составь и запиши к задаче обратную, в которой был бы задан вопрос: Во сколько раз кустов малины посажено больше, чем кустов смородины? Реши новую задачу. Помогите!

Автор: Гость