В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста

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В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста

Автор: Гость