В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста
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В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном месте открылся(сказуемое) косогор(подлежащее),а в зарослях кленов виднелась(сказуемое) старенькая часовня(подлежащее). Схема: (сказуемое подлежащее), а(сказуемое подлежащее). (Повествовательное, не восклицательное, сложное: 1 простое, полное, двусоставное, распространённое; 2 простое, полное, двусоставное, распространённое)
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