Квадрат со стороной 20 сантиметров Найдите площадь закрашенной части квадрата
Математика
Квадрат со стороной 20 сантиметров Найдите площадь закрашенной части квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*20=400(см2) - площадь
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