Написать сочинение на тему "Осень" По плану: 1. Пришла осень. 2. Признаки осени. 3. Осенний парк. 4. За что я люблю осень. Даю 25 б.

Гость: Гость:

Вот и к нам в город пришла осень, чудесное время года! Осень-это опавшие листья, разукрашенные во все цвета, жёлтые и красные! Люди в тёплых вещах, тёплый чай и уют, лёгкие ветра и дожди. Проходя по осеннему парку можно заметить листву на мокром асфальте от дождя, голые деревья,без своей одежки. Неторопливые люди, узкие аллеи. Я люблю осень за её уют, книжные вечера и желто-красные цвета. За последние щебетания птиц перед ответом в теплые края.