Какое окончание у слова морковкой
Русский язык
Какое окончание у слова морковкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой окончание слова морковкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение на тему "Осень" По плану: 1. Пришла осень. 2. Признаки осени. 3. Осенний парк. 4. За что я люблю осень. Даю 25 б.
Математика
Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего яго...
Русский язык
В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста