Какое окончание у слова морковкой

Русский язык
Какое окончание у слова морковкой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой окончание слова морковкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение на тему "Осень" По плану: 1. Пришла осень. 2. Признаки осени. 3. Осенний парк. 4. За что я люблю осень. Даю 25 б.
Ответить
Математика
Помогите....Сделай краткую запись задачи в виде схемы. На дачном участке посадили 8 кустов смородины, а малины в 3 раза больше. Сколько всего яго...
Ответить
Математика
Квадрат со стороной 20 сантиметров Найдите площадь закрашенной части квадрата
Ответить
Русский язык
В одном месте открылся косогор,а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня.4 помогите пожалуйста
Ответить
Право
Когда(в каком году) в России появились преследования за веру?
Ответить