Решите пожалуйста первый вариант, очень надо
Физика
Решите пожалуйста первый вариант, очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. чем меньше масса, тем меньше теплоты потребуется на нагревание тела до той же температуры. 2. Q=cm(t2-t1)=c*0.4(1300-20)град.по С=....- уд. тепл. для стали возьмите из таблицы и сделайте вычисления. 3.Q1=Q2; cmt=rM; t=rM/cm=10.2*10^6*2/4200*5=97 гра. по С
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