Решите пожалуйста первый вариант, очень надо

Гость: Гость:

1. чем меньше масса, тем меньше теплоты потребуется на нагревание тела до той же температуры. 2. Q=cm(t2-t1)=c*0.4(1300-20)град.по С=....- уд. тепл. для стали возьмите из таблицы и сделайте вычисления. 3.Q1=Q2; cmt=rM; t=rM/cm=10.2*10^6*2/4200*5=97 гра. по С