Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании торфа массой 1 тонна
Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании торфа массой 1 тонна
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