Номер 2 помогите.......
Русский язык
Номер 2 помогите.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощный,горчичный,молочный,овощной,сердечный,конечный,жилищный. Ну вроде все,что получились у меня. Если не так извини.
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