Подобрать к каждому слову другое -близкое по смыслу .Бесстрашие ,преданность,ссор??.
Русский язык
Подобрать к каждому слову другое -близкое по смыслу .Бесстрашие ,преданность,ссор??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелость,верность,раздор
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