Почему Чехов не ограничивался в своей жизни только трудом писателя?
Окружающий мир
Почему Чехов не ограничивался в своей жизни только трудом писателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он был очень способным,и все свои способности хотел распределить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Exercise 7 Put the verbs in brackets into the present perfect simple or the present perfect continuous. 1 We ______ (rent) this house for twenty ...
Окружающий мир