Почему Чехов не ограничивался в своей жизни только трудом писателя?

Окружающий мир
Почему Чехов не ограничивался в своей жизни только трудом писателя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он был очень способным,и все свои способности хотел распределить.
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