Номер 2 . Заранее спасибо!

Английский язык
Номер 2 . Заранее спасибо!
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Гость:
2. Are. 3. Is. 4. Is. 5. Are. 6. Am. 7. Are. 8. Is
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