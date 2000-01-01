Номер 22, 23. плиз срочно!!!

Математика
Номер 22, 23. плиз срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 1) 150*40=6000(м²) площадь участка 2) 6000:3*1=2000(м²) засажено огурцами 3)6000-2000=40000(м²) засажено свёклой 23 1) 700*4=2800 (км) самолёт летел со скоростью 700 км/ч 2) 5300-2800=2500 (км) самолёт летел со скоростью 500 км/ч 3) 2500:500=5(ч) самолёт летел со скоростью 500 км/ч 4) 4+5=9 (ч) летел самолёт
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