Номер 267. На баскетбольном матче две третьих зрителей - дети. Сколько всего зрителей было на матче, если взрослых зрителей было 200? На это задание дано можете не писать, просто решение. Номер 271. Придумай и реши задачу н...
Математика
Номер 267. На баскетбольном матче две третьих зрителей - дети. Сколько всего зрителей было на матче, если взрослых зрителей было 200? На это задание дано можете не писать, просто решение. Номер 271. Придумай и реши задачу на нахождение числа по его части и соответствующей ей дроби Ту дано напишите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 •3 =600 ( всего зрителей) 600-200=400 -детей
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