Номер 372 369 и сразу благодарю пожалуйста побыстрей мне надо сдать завтра утром

Гость: Гость:

1) 1 и 2; 2) 2 и 3; 3) -7 и -8; 4) 0 и -1; 5) -10 и -11; 6) 0 и 1; 7) -15 и -16; 8) -18 и -19. 3>-4 -7.5<-1 0>-2 5>-3 0<8