Номер 372 369 и сразу благодарю пожалуйста побыстрей мне надо сдать завтра утром
Математика
Номер 372 369 и сразу благодарю пожалуйста побыстрей мне надо сдать завтра утром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 и 2; 2) 2 и 3; 3) -7 и -8; 4) 0 и -1; 5) -10 и -11; 6) 0 и 1; 7) -15 и -16; 8) -18 и -19. 3>-4 -7.5<-1 0>-2 5>-3 0<8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Начертите прямую А и отметьте точку М,не лежщую на ней.С помощью чертежного угольника проведите через точку М прямую,перпендикулярную к прямой А.
История
Помогите пожалуйста!! Сравнить красных и белых в гражданской войне помогите сравнить их по плану.. : 1) цели 2) сторонники 3)экономиче...
Физика
Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость...
Другие предметы
Геометрия