Придумайте загадки про Ямал 47 балов
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Придумайте загадки про Ямал 47 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой полуостров говорит о своём размере?
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