Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?

Физика

Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?

Автор: Гость