Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?
Физика
Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?
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Дано: Найти: Решение: Построим рисунок (см. вложение). Результирующая векторов есть диагональ. Используем теорему Пифагора:
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