Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?

Физика
Велосипедист движется со скоростью 20км/ч на север. При этом дует восточный ветер со скоростью 10 км/ч. Чему равна кажущаяся велосипедисту скорость ветра ?
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Дано: Найти:  Решение:  Построим рисунок (см. вложение). Результирующая векторов есть диагональ. Используем теорему Пифагора:  
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