Номер 578,579 Помогите пожалуйста
Математика
Номер 578,579 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
579. 1) = -24.7+30=5.3 2)= -32.2-7.8=40 3)=3.05-4.15=1.1 4) =-5+33.6=38.6 5) =138-394=-256 6) = 3.4-2.6=0.8
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