Помогите пожалуйста! Составь 4 предложения по теме : Сурет салуды ұнатамын?

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! Составь 4 предложения по теме : Сурет салуды ұнатамын?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен сурет салуды жақсы корем ... мен уйде көп сурет салам.. маған сүре салуды анам комектеседі
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