Мяч брошен вверх со скоростью 10 м/с. Составьте уравнение скорости и координаты. На??дите положение мяча через 1,5 с.

Физика

Мяч брошен вверх со скоростью 10 м/с. Составьте уравнение скорости и координаты. На??дите положение мяча через 1,5 с.

Автор: Гость