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Номер 8 . Помогите пожалуйста!
Английский язык
Номер 8 . Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)had 3)were 4)went 5)did 6)laughed 7)was 8)asked СТАВЬ ЛАЙК
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