Номер два помогите!!!!!!!
Математика
Номер два помогите!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
942 км 820-420=400 400+ 542=942
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