Решите уравнение 0.8x-3/-3=0.6x-8.4/2

Математика
Решите уравнение 0.8x-3/-3=0.6x-8.4/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,8x-1=0.6x-4.2 0.8x-0.6x=-4.2+1 0.2x=-3.2 x=-3.2/-0.2 x=16 Как то так)
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