Почтальон расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости его движения на мотоцикле. Поэтому на обратный путь почтальон затратил на ...
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Почтальон расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости его движения на мотоцикле. Поэтому на обратный путь почтальон затратил на 1ч 12 мин. Больше времени, чем на путь от почты до совхоза. Найдите расстояние от почты до совхоза.
Ответ(ы):
Гость:
Почтальон расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости его движения на мотоцикле. Поэтому на обратный путь почтальон затратил на 1ч 12 мин. Больше времени, чем на путь от почты до совхоза. Найдите расстояние от почты до совхоза.30*20:100=6(км/ч) — скорость движения почтальона5х-х=45Время=расстояние: скоростьх/6-х/30=1,5х=11,25(км) — расстояние?км — 20%30км-100%х км — расстояние,одинаковое в оба конца
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