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Почтальон расстояние от почты до совхоза проехал на мотоцикле со скоростью 30 км/ч. Назад он возвращался пешком со скоростью, составляющей 20% скорости его движения на мотоцикле. Поэтому на обратный путь почтальон затратил на 1ч 12 мин. Больше времени, чем на путь от почты до совхоза. Найдите расстояние от почты до совхоза.30*20:100=6(км/ч) — скорость движения почтальона5х-х=45Время=расстояние: скоростьх/6-х/30=1,5х=11,25(км) — расстояние?км — 20%30км-100%х км — расстояние,одинаковое в оба конца