Номерррррррррррррррррррр 18

Гость: Гость:

1) 24-4=20 (км/ч) скорость удаления велосипедиста и пешехода друг от друга 2) 20*3 = 60 (км) расстояние между ними через 3 часа или 1) 24*3= 72 (км) расстояние , которое проедет велосипедист за 3 часа 2) 4*3= 12 (км) расстояние , которое пройдет пешеход за 3 часа 3) 72-12=60 (км) расстояние между ними Ответ: 60 км .