Номерррррррррррррррррррр 18

Математика
Номерррррррррррррррррррр 18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 24-4=20 (км/ч) скорость удаления велосипедиста и пешехода друг от друга 2) 20*3 = 60 (км)  расстояние между ними через 3 часа или 1) 24*3= 72 (км) расстояние , которое проедет велосипедист за 3 часа 2) 4*3= 12 (км) расстояние , которое пройдет  пешеход за 3 часа 3) 72-12=60 (км)  расстояние между ними Ответ: 60 км .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Звуков звуко буквенный разбор слова капуста
Ответить
Математика
Найди значения разностей 8-2 8-6
Ответить
Русский язык
Какой из вариант ответ показывает правильную расстановку запятых в предложении Сказки(1)рассказанные няней (2) в детстве занимали (3)и пугали ме...
Ответить
Русский язык
Как написать грамотно,:для публикации отправляйте фото в Whats'App или на Whats'App?
Ответить
Технология
НА КАКОЙ ВЫСОТЕ КРЕПЯТ НАКЛАДНОЙ ЗАМОК
Ответить