Нововведения при правлении Ивана 3

История
Нововведения при правлении Ивана 3
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Гость:
В правление Ивана III началось складывание центрального государственного аппарата. Присоединил Ярославль (1463 г.), Новгород (1477 г.), Пермь (1478 г.), Тверь (1485 г.), Вятку (1489 г.) и др. При нём было свергнуто монголо-татарское иго («стояние на Угре» 1480 г.). В результате русско-литовских войн (1487–1494, 1500–1503 гг.) включил в состав государства верховские княжества и земли с городами Чернигов, Новгород-Северский и др. В 1483 г. и1499 г. направлял военные отряды в Западную Сибирь. Участвовал в составлении Судебника 1497 г., руководил каменным строительством в Москве. Укрепил международный авторитет Русского государства.  
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