Нужна помощь с обществознанием "Напишите сочинение не бывает лишних прав "(права)

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Сочинение на тему "Права человека" Каждый человек от рождения имеет естественные права. Все они закреплены в Декларации прав человека, принятой международным сообществом. Удивительно, но людям потребовались целые столетия, чтобы понять свои права и утвердить их. А ведь они такие простые и ясные! Я думаю, что если все люди будут уважать свои и чужие права, на Земле станет значительно меньше горя, слез и несправедливости. Первым и главным правом человека является его право на жизнь. Оно должно быть священным для всех. Также каждый имеет право не просто прожить свою жизнь, но прожить ее достойно. Чтобы никто другой не унижал личность, ни морально, ни физически. Не бил, не запугивал, не принуждал к чему-то. Человек имеет право на личное достоинство и свободу. И поэтому он имеет право свободно выбирать: на кого учиться, где работать, кого любить.