Нужно найти меру угла ABC. Помогите пожалуйста!!!(
Геометрия
Нужно найти меру угла ABC. Помогите пожалуйста!!!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол CBD=ABE=130 градусов ( так как они вертикальные ) А угол CBD и DBE - смежные, их сумма равна 180 градусам, 180-130=50( DBE) DBE=ABC=50 градусов( так как они вертикальные)
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