Нужно "не допустит" разобрать по составу!!! СРОЧНО ПЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Нужно "не допустит" разобрать по составу!!! СРОЧНО ПЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ (ПРЕДЛОГ) ДО (ПРИСТАВКА) ПУСТ (КОРЕНЬ) ИТ( СУФФИКС) НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ
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