Нужно описание цветка иван-да-марья

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Это растение может носить разные народные «имена», такие как желтушка, желтяница, Иванова трава, липняк, меткая трава, луговой звонец и Иван-да-Марья. Но это далеко не все названия, поскольку эта трава за долгие годы привлекла внимание многих людей, которые с радостью дарили ей новые «прозвища». Но по-научному ее именуют как марьянник дубравный из рода марьянник, семейства норичниковых. Но в народе в основном прижилось название Иван-да-Марья.