Нужно сочинение на тему "Дом, который украшает(не украшает) нашу улицу. Вот план: 1) Объект описания 2) Место дома 3)Позиция, с которой вы смотрите на окружающий мир 4)Время изображения объекта
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Нужно сочинение на тему "Дом, который украшает(не украшает) нашу улицу. Вот план: 1) Объект описания 2) Место дома 3)Позиция, с которой вы смотрите на окружающий мир 4)Время изображения объекта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На нашей улице стоит дом. Старый, трухлявый, плесневелый весь покрыт плющом. Не знаю почему его еще не снесли. Он сильно выделяется среди новых многоэтажек.Особенно вечером. Солнечные лучи как будто подсвечивают его старость. От этого он становится еще противнее. Мне не нравится он. Такое ощущение, что в нем живет маньяк вот вот выскачет и нападет на тебе.От этого дома воняет мочой и гнилью. Я ненавижу этот дом. Поскорее бы его снесли.
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