Срочнооооооо помогите пажалуста превидите квз яз за рание спасибо!!!!!!! 4ЗАДАНИЕ

Қазақ тiлi
Срочнооооооо помогите пажалуста превидите квз яз за рание спасибо!!!!!!! 4ЗАДАНИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая ошибка мы много едим вторая ошибка мы любим жирную пищу третья ошибка мы не умеем выбирать еду четвертая ошибка мы пьем много разных вредных напитков пятая ошибка мы едим в неправильное время шестая ошибка мы едим много сладкой пищи седьмая ошибка мы любим есть при просмотре телевизора восьмя ошибка не обращаем внимание на состав еды
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