Срочнооооооо помогите пажалуста превидите квз яз за рание спасибо!!!!!!! 4ЗАДАНИЕ

Гость: Гость:

Первая ошибка мы много едим вторая ошибка мы любим жирную пищу третья ошибка мы не умеем выбирать еду четвертая ошибка мы пьем много разных вредных напитков пятая ошибка мы едим в неправильное время шестая ошибка мы едим много сладкой пищи седьмая ошибка мы любим есть при просмотре телевизора восьмя ошибка не обращаем внимание на состав еды