Нужно составить не большую волшебную сказку про игрушку.
Литература
Нужно составить не большую волшебную сказку про игрушку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игрушка это кукла.Её зовут Наташа. У неё голубые глаза,небольшое тельцо,маленькие ручки и ножки , зелёно - голубое платье, длинная косичка. Я сней гуляю , играю и сплю. Я её очень люблю.
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