Нужно составить не большую волшебную сказку про игрушку.

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка это кукла.Её зовут Наташа. У неё голубые глаза,небольшое тельцо,маленькие ручки и ножки , зелёно - голубое платье, длинная косичка. Я сней гуляю , играю и сплю. Я её очень люблю.