Нужно составить не большую волшебную сказку про игрушку.

Литература
Нужно составить не большую волшебную сказку про игрушку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игрушка это кукла.Её зовут Наташа. У неё голубые глаза,небольшое тельцо,маленькие ручки и ножки , зелёно - голубое платье, длинная косичка. Я сней гуляю , играю и сплю. Я её очень люблю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков в каждой потом еще на 8 машинах по 140 ящиков в каждой с
Ответить
Математика
Реши уравнение подбором 6*х=24 35:х=7 u:4=7
Ответить
Химия
Где содержится больше молекул в 44 г Карбон (IV) оксида или в 44,8 его при нормальных ксловиях?
Ответить
Английский язык
Как произносится слово cup русскими буквами
Ответить
Қазақ тiлi
Менін үйім. Написать текст про свой дом.
Ответить