Нужны 5 предложения ссп
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Нужны 5 предложения ссп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Ya gulyala v lesu , I vdrug uvidela zaecu , zaec igrala .2 maya mama pashla v magazine ,kupila arbuz , a kogda vozvrashalsya damoi yvidela pauka okolo dveri.3 ya s papoi pashli na ribalku , I provodili xoroshi interesi den , a vecherom ochen pozdno vozvrashalis domoi.
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