Каким членом предложения является слово "тоньше" в предложении "Деревья стали тон??ше и низкорослее."
Русский язык
Каким членом предложения является слово "тоньше" в предложении "Деревья стали тон??ше и низкорослее."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется в виду что они стали тоньше а ты вообще поняла что написала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Щука и окунь жили в реке .задумала щука поймать жирного окуня. стала она мутить в в??ду. мутной воде щука сама попала в чистую сеть. продолжить текст
Окружающий мир
Какие растения внесены в Красную книгу России? Одуванчик Подорожник Репейник Водяной орех Подснежник Ятрышник
Математика
Карабас-Барабас гонится за Буратино. За минуту Карабас-Барабас делает 60 шагов, что составляет 3 / 16 числа шагов , которые делает за минуту Бурати...